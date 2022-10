Il Ministro Sangiuliano tifa Napoli | sarà in Tribuna con De Laurentiis!

Leggi su napolipiu

(Di domenica 23 ottobre 2022) Ildella cultura del governo Meloni Gennaroall’olimpico al fianco del presidente De Laurentiis. La Roma ospita ildi Luciano Spalletti, capolista e lanciatissimo tanto in campionato quanto in Champions League, nel posticipo domenicale dell’undicesima giornata. A sostenere gli azzurri all’Olimico cianche un ospite d’eccezione. IlDebutto dadella Cultura per Gennaronellad’onore dell’Olimpico per Roma-. Il giornalista, direttore del Tg2 chiamato al governo dal premier Giorgia Meloni, è di provata fede azzurra e ...