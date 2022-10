Ic | Di Maio lascia segreteria** Rpt

(Di domenica 23 ottobre 2022) Roma, 23 ott. (Adnkronos) - Come anticipato nella serata di ieri dall'Adnkronos, Luigi Dihato la segreteria di Impegno Civico, il soggetto politico nato nell'agosto scorso da una 'partnership' con Bruno Tabacci, l'unico entrato poi in Parlamento. Ieri, dopo aver passato il 'testimone' della Farnesina al neo ministro degli Esteri **Antonio Tajani**, Diha ufficializzato e comunicato al direttivo del partito la sua scelta. Tra i primi a commentare il passo indietro di Disui social - 'abbandonati' dall'ormai ex titolare degli Affari Esteri il giorno successivo alla debacle elettorale - Sergio Battelli, ex deputato M5S che, insieme ad una sessantina di ex grillini, aveva seguito Dinella scissione del Movimento: "È stato un onore amico mio - scrive l'ex parlamentare genovese ...

La Sicilia

Roma, 22 ott " A quanto apprende l'Adnkronos, Luigi Dinon è più il segretario nazionale di Impegno civico. Le dimissioni sono state ufficializzate nella giornata di oggi e comunicate al Direttivo del partito.... Luigi Di, sconfitto nel collegio uninominale di Napoli - Fuorigrotta dall'ex compagno di ... Fuori dal Parlamento anche tutti gli altri esponenti di, a livello nazionale fermo sotto l'1%, come ... Ic: Di Maio rassegna dimissioni da segretario nazionale Ora che il nuovo Governo c’è, Taranto cerca di far partire il Tecnopolo del Mediterraneo per lo sviluppo sostenibile. Benchè quest’istituto, pensato sulla scorta ...A Palha e a Tigelada de Abrantes são rainhas até domingo, juntamente com os licores, as compotas, mel e os doces de norte a sul do país.