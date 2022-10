 È il giorno del passaggio della campanella tra Draghi e Meloni

RaiNews

... cioè il massimo che il partito poteva permettersi primaboom. Il Pd, per fare un paragone, di ...solo per le mansioni di ufficio a FdI sono subissati da migliaia di mail e telefonate ogni. ...Con un solodi vendita, Midnights è diventato il secondo disco più venduto negli Usa negli ... D'altronde a ridosso dell'uscitadisco non ha voluto rilasciare interviste (solo ieri sera, a ... Live guerra in Ucraina, la cronaca minuto per minuto: giorno 244 - In Ucraina la app per scovare le mine - In Ucraina la app per scovare le mine Tempestivo l'intervento dei Vigili del fuoco del distaccamento di Ortona che hanno impedito ... Fortuna ha voluto che il corto circuito avvenisse in pieno giorno consentendo alla macchina dei soccorsi ...Per la rubrica “Una Foto al Giorno”, lo scatto scelto per la giornata di martedì 25 ottobre è stato realizzato da Giacomo Villanova ed è intitolato “Foto all’alba”. La redazione di Senigallia Notizie, ...