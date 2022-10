(Di domenica 23 ottobre 2022) L’indebolimento della struttura anticiclonica favorisce per tutto il fine settimana l’arrivo di correnti umide sud/occidentali, congeneralmente compatte e il transito di qualche pioggia in pianura; precipitazioni più intense previste sui monti. Un deciso miglioramento del tempo è previsto da metà della prossima settimana. Le temperature si manterranno sostanzialmente stazionarie e nei prossimi giorni saranno prevalentemente influenzate dal livello di soleggiamento, in un contesto comunque molto mite.23 ottobre 2022 Tempo Previsto: al mattino cielo molto nuvoloso o coperto su buona parte della regione, qualche debole e isolata pioggia sui settori occidentali. Al pomeriggio schiarite sulle provincie orientali, molto nuvoloso o coperto sui rilievi e sulle pianure occidentali. Non si esclude qualche debole pioviggine sulle Prealpi varesine ...

BergamoNews.it

in serata Durante la giornata di oggi la temperatura massima registrata sarà di 21°C, la ... Per la giornata di domani2 ottobre, miglioramento sensibile delle condizioni con ...L'impresal'Italia, Togliatti si sveglia e rassicura sulle proprie condizioni, la sua ... gesto che Walter Molino riproduce sulle pagine delladel Corriere. Il restauro della maglia ... Domenica si rasserena un po’, ma in serata tornano le nubi Previsioni meteo Brescia, sabato, 22 ottobre: Cieli molto nuvolosi o coperti al mattino con piogge e rovesci anche temporaleschi, in attenuazione dal pomeriggio. Rasserena in serata, sono previsti 7mm ...Previsioni meteo Aosta, sabato, 22 ottobre: Cieli molto nuvolosi o coperti al mattino con piogge e rovesci anche temporaleschi. Rasserena dal pomeriggio, sono previsti 17mm di pioggia. Durante la gior ...