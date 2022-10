Come limitare i consumi di gas in autunno

Leggi su nonewsmagazine

(Di domenica 23 ottobre 2022) È stato pubblicato dal ministero della Transizione ecologica il piano perdi gas nella prossima stagione, con l’obiettivo di ridurli volontariamente di 5,3 miliardi di metri cubi rispetto all’anno scorso. Per farlo sono state introdotte diverse azioni. Innanzitutto, si punta alla massimizzazione di produzione di energia elettrica con fonti alternative al gas, in secondo luogo ad una riduzione vera e propria dei: un grado in meno per il riscaldamento degli edifici (a 17 °C per quelli adibiti ad attività industriali, artigianali e assimilabili e a 19 °C per tutti gli altri, case comprese, con 2 gradi di tolleranza). Non solo, si accorcia di 15 giorni il periodo in cui gli impianti di riscaldamento saranno accesi in tutte le zone climatiche in cui è divisa l’Italia, con attivazione 8 giorni dopo la consueta ...