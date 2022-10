Bologna Lecce in streaming gratis? Guarda la partita in diretta

Commenta per primo Dopo un avvio fatto di tre sconfitte e un pari, Thiago Motta va alla ricerca del primo successo sulla panchina del( Coppa Italia a parte) contro il, nella sfida delle 15 al Dall'Ara . I rossoblù occupano al momento la quartultima posizione in classifica, a - 1 dai salentini di Baroni, quintultimi a ...Scontro diretto per la salvezza, la partitaverrà seguita in tempo reale dalla redazione di Calciomercato.itTrovata la prima vittoria sulla panchina rossoblu contro il Cagliari in Coppa Italia, Thiago Motta cerca il bis in ...Alle 15 ci sarà la sfida Bologna - Lecce. Ecco le formazioni ufficiali: Bologna (4-2-3-1): Skorupski; Posch, Bonifazi, Lucumì, Cambiaso; Medel, Ferguson; Aebischer, ...Scontro salvezza al Dall'Ara: soltanto un punto separa Bologna e Lecce in classifica. I rossoblù, reduci dal successo sul Cagliari in Coppa Italia, non vincono in campionato dall'11 settembre; i salen ...