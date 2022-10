Arezzo | va tutto storto | prima sconfitta stagionale - Cronaca - lanazione it

(Di domenica 23 ottobre 2022) Basta un gran gol di Mencagli ai pisani per espugnare il Comunale. L', sfortunatissimo, sbaglia anche un rigore con Settembrini e conferma le difficoltà nel concretizzare la mole di gioco ...

Basta un gran gol di Mencagli ai pisani per espugnare il Comunale. L', sfortunatissimo, sbaglia anche un rigore con Settembrini e conferma le difficoltà nel concretizzare la mole di gioco ...L'oggi sta facendoper bene: ha iniziato il suo campionato vincendo le prime sei partite e si è immediatamente portato al comando. Ha pareggiato nell'ultimo turno ma, ancora imbattuto e ... Arezzo, va tutto storto: prima sconfitta stagionale Basta un gran gol di Mencagli ai pisani per espugnare il Comunale. L'Arezzo, sfortunatissimo, sbaglia anche un rigore con Settembrini e conferma le difficoltà nel concretizzare la mole di gioco costru ...A partire da lunedì 24 ottobre, Alessandro Albertoni e Luca Vanneschi usciranno durante il giorno dal carcere di Arezzo. I genitori: «Noi invece restiamo sempre all’ergastolo perché nostra figlia non ...