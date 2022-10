Tu si que vales 2022 streaming e diretta tv | dove vedere lo show

Leggi su tpi

(Di sabato 22 ottobre 2022) su Canale 5 Stasera, sabato 22 ottobre, alle ore 21,25 su Canale 5 va in onda Tu si que. Il popolaredel sabato sera, giunto alla nona edizione, vede confermatissimi in giuria Maria De Filippi, Gerry Scotti, Teo Mammucari e Rudy Zerbi, mentre Sabrina Ferilli è alla guida della giuria popolare. Alla conduzione ritroviamo il trio composto da Belen Rodriguez, Alessio Sakara e Martin Castrogiovanni, affiancati dalla giovane mascotte Giulia Stabile, talentuosissima ballerina che anche questa stagione fa parte del corpo di ballo dei professionisti del talent Amici. Vediamo insiemeintv e inTu si que. In tv Tu si que...