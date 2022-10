Netflix | 43 serie perfette per il binge watching

Today.it

TaTaTu, con la sua offerta di film etv, potrebbe anche creare problemi ae agli altri colossi dello streaming, che non stanno vivendo tempi facili, come spiegato qua . Nell'aria c'è ...Sulla scia delle recenti critiche rivolte a The Crown , l'acclamataincentrata sulla storia della Famiglia Reale britannica, il colosso dello streaming è corso ai ripari con una iniziativa che dovrebbe chiarire del tutto la natura del prodotto. Sull'... Le serie e i film da guardare su Netflix questo weekend In una [lettera](https://www.thetimes.co.uk/article/the-crown-is-crude-and-cruel-says-dame-judi-dench-l6wzqpns9utm_medium=Social&utm_source=Twitter#Echobox=1666206487){: target="_blank"}… Leggi ...La già annunciata serie animata in arrivo su Netflix e dedicata all'iconico porcospino blu potrebbe arrivare a dicembre sulla celebre piattaforma streaming ...