In prima fila il first husband Giambruno e la piccola Ginevra

C'è tutta ladel suo partito collocata in posti strategici'.Lo spagnolo Jorge Martin partirà in pole position nel Gp della Malesia classe MotoGp, penultima gara stagionale. Incol pilota Ducati Pramac, l'italiano Enea Bastianini (Ducati Gresini) e Marc Marquez con la Honda. Tutti indietro nella griglia i piloti in lizza per il mondiale: Francesco Bagnaia è caduto ...Sfilano ministri e alte cariche dello Stato, ma a rubare la scena al Quirinale a pochi minuti dal giuramento nel nuovo governo Meloni è stata Ginevra, la figlia di Giorgia. È ...La penultima pole della stagione 2022 della classe MotoGP va ad un pazzesco Jorge Martin, autore di un 'folle' 1:57.790, che gli vale alla grandissima il ...