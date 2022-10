Conferme e smentite | ecco chi entrerà al Grande Fratello Vip 7

Leggi su 361magazine

(Di sabato 22 ottobre 2022)Vip 7 tutte le novità sul reality show trae nuovi ingressi É trascorso un mese dall’inizio del reality show IlVip che è giunto alla sua settima edizione. Diversi concorrenti hanno dovuto abbandonare la Casa per motivi differenti. Tra questi ci sono Ginevra Lamborghini che è stata squalificata per via della frase pronunciata sul bullismo contro Marco Bellavia, Giovanni Ciacci anche lui per l’atteggiamento assunto contro Marco Bellavia e poi eliminate Gegia e lo scorso giovedì Cristina Quaranta. Attualmente i concorrenti rimasti in gioco sono 17, perché Sara Manfuso ha deciso di ritirarsi dal gioco.chi è rimasto in gioco: Wilma Goich Pamela Prati Antonino Spinalbese Charlie Gnocchi Elenoire Ferruzzi Amaurys ...