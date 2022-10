Anzio | in casa con un’urna funeraria… piena di droga | arrestato 30enne

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di sabato 22 ottobre 2022) In sella a uno scooter con i fari spenti. Da subito ilha destato sospetto, da lì la perquisizione ine lo scioccante ritrovamento:funerariadi. I fatti sono accaduti adnella notte di lunedì 17 ottobre. A bordo di uno scooter senza luci: fermato dai poliziotti Gli agenti di polizia di, durante i quotidiani controlli sul territorio, hanno fermato unitaliano a bordo di uno scooter. Viaggiava in una strada di periferia con solo le luci di posizione accese, cercando di non farsi notare. Invece, l’uomo, ha da subito insospettito i poliziotti. Addosso la cocaina e infunerariadiGli operatori hanno intimato ...