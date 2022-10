Valditara | il ministro “intellettuale” leghista che piace a FdI

Leggi su formiche

(Di venerdì 21 ottobre 2022) Il nuovodell’Istruzione ha un profilo a metà tra l’, il politico e l’accademico. Giuseppeè milanese, classe ‘61. La sua fedeltà al centrodestra è ferrea e comprovata da un impegno che affonda le sue radici nel lontano 1993. Il primo impegno fu la redazione, assieme all’ispiratore della dottrinaGianfranco Miglio, della Costituzione federale.si è sempre distinto per capacità propositiva. Tant’è che nel 1994 fonda e dirige ‘Associazione per le Libertà’ che lancia per prima la proposta di un Partito Repubblicano che federi tutte le anime della destra italiana sul modello americano. Molto vicino a Pinuccio Tatarella, anima nobile della destra, fonda assieme a lui ‘Oltre il Polo’. L’idea di base era quella di lanciare un modello di destra gollista in ...