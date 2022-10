TikTok | dal 23 novembre niente più dirette per i 16enni | tutte le nuove regole del social

Leggi su secoloditalia

(Di venerdì 21 ottobre 2022)cambia lesui video in diretta. Agli iscritti bastava avere 16 anni e almeno mille follower per trasmettere live. Dal prossimo 23la svolta: l’età minima sale a 18 anni. Resta chiaramente il divieto di mostrare contenuti come nudità o simili. «La sicurezza della nostra community è per noi prioritaria e al centro di tutto quello che facciamo. Per proteggere i nostri utenti e creator e per contribuire al loro benessere digitale, siamo costantemente al lavoro per potenziare le protezioni esistenti. Da oggi, apportiamo ulteriori modifiche così da offrire la migliore esperienza live possibile», si legge sul sito. «Applichiamo un approccio progettuale cge rende disponibili le diverse funzioni in maniera graduale, secondo l’età»., l’accesso ai messaggi diretti e l’invio dei regali «Si deve avere ...