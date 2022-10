Storia | tre borse di studio da 10mila euro | caccia ai laureati con meno di 30 anni

Leggi su ildenaro

(Di venerdì 21 ottobre 2022) L’Istituto per ladel Risorgimento italiano, ubicato presso la sede del Vittoriano in Roma, ha pubblicato un bando di concorso per 3diannuali dell’importo di 10 milaciascuna per giovani, che alla data di scadenza del termine non abbiano superato il trentesimo anno d’età, per lo svolgimento di un’attività di censimento, informatizzazione e digitalizzazione di materiali documentari del proprio archivio. Le lauree ammesse sono discipline storiche, storico-artistiche, di conservazione dei beni culturali o archivistiche. Le modalità e i criteri di ammissibilità per le domande sono consultabili sul sito dell’Istituto. Il termine ultimo di presentazione delle stesse è il 7 novembre. “Con questa iniziativa – dichiara il Commissario straordinario dell’Istituto, Anna Maria ...