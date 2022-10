Stefano De Martino su Rai2 fa tris e convince | il nuovo progetto tv

(Di venerdì 21 ottobre 2022)non riesce a trovare una sua identità nè a racimolare ascolti. Per citare alcuni programmi partiti nella nuova stagione televisiva, Bella Ma' di Pierluigi Diaco è un fiasco, stando ai dati di ascolti che la trasmissione ha registrato fin dalle prime puntate, con costi da Rai1. Stesso discorso per Elisa Isoardi che con Vorrei dirti Che nel pomeriggio domenicale è al 2% di share. Cattelan non sposta pubblico e a Viale Mazzini si aspettavano di più. L'unico a fare numeri soddisfacenti èDe. Attualmente al timone dell'ottava edizione, con una controprogrammazione forte come la presenza del Grande Fratello Vip, Stasera Tutto è Possibile continua a registrare quasi il 10% di share e più di 1.500.000 telespettatori. Del varietà sono previste altre due puntate.De, Bar ...

La nuova stagione televisiva vede il ritorno in grande stile diDesu Rai2 con tanti progetti. E così, dopo il grande successo di queste settimane di Stasera tutto è possibile , tra non molto toccherà anche alla nuova edizione di Bar Stella , ...Nel frattempo però lunedì scorso è stata tra gli ospiti di una delle poche trasmissioni di Rai2 di successo Stasera Tutto è possibile che vede al timoneDecon una serie di ospiti ...Il conduttore torna con Bar Stella su Rai2 ma con tante novità: "E' quasi un live show" La nuova stagione televisiva vede il ritorno in grande stile di ...Alex e Sissi sarebbero tra i cantanti in lizza per la partecipazione a Sanremo 2023: tra gli altri papabili concorrenti del Festival, LDA di Amici 21 ...