Stagista abusata dal direttore | a processo per violenza sessuale Romano Senczuk

ilmessaggero.it

La vittima aveva 24 anni e aveva iniziato come, poi le era stata offerta la sostituzione di una dipendente in maternità. L'ex direttore è accusato di avere approfittato del suo ruolo per ...La vittima aveva 24 anni e aveva iniziato come, poi le era stata offerta la sostituzione di una dipendente in maternità. L'ex direttore è accusato di avere approfittato del suo ruolo per ... Museo Leonardo da Vinci, stagista abusata dal direttore. La vittima: «Molestata in magazzino e in auto»