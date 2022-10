Secondo voi Forza Italia arriverà davvero alla scissione?

Italia Oggi

Le mie talpe dicono che è una cosa sicura, cosa accadràGiulia Provvedi non vede l'ora di rivedere la modella nella Casa: In primis litigata quasi sicura con Antonella. Inizialmente ...Il cielo è carico di energie e forze che vi verranno dispensatenecessità. Non badate alle critiche altrui. Andate avanti a testa alta e ignorate le malelingue. L'amore si fa aspettare.... C'è chi, per neutralizzarlo, si dà da fare per sfilare a Silvio Berlusconi una parte dei suoi parlamentari - ItaliaOggi.it Ultimo Consiglio europeo per Mario Draghi a Bruxelles. Nel corso della seconda giornata di lavori del vertice il presidente del Consiglio uscente ha avuto un ...Oroscopo per il fine settimana 22-23 ottobre e le previsioni astrologiche per tutti i segni zodiacali, pagelle: Scorpione e Acquario voto 6 ...