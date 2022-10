Roba orribile | Chiedi scusa Cristina Quaranta-Nikita | botte da orbi al Gf Vip

Leggi su liberoquotidiano

(Di venerdì 21 ottobre 2022) Una puntata movimentata. Il Grande Fratello vip, che ieri ha visto arrivare in studio Marco Bellavia dopo l'addio improvviso, al centro del gossip ancora una volta. Nella nuova puntata del noto reality show di Signorini si confrontanoPelizon. L'ex ragazza di Non è la Rai dice: “Non mi è piaciuto che non so con chi stessi parlando a un certo punto avete cominciato a litigare, una serie di aggettivi negativi, tra questi ci hai messo la parola mongoloide, ti riferivi in generale, neanche per scherzo, è una“. E la gieffina risponde: “Hai ragione”. Un nuovoscontro, che vede le due concorrenti ai ferri corti. La showgirl puntualizza: “Io ce l'ho con me stessa, continuo a fare gli stessi sbagli che ho sempre fatto, dipende dal mio ...