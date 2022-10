LIVE Musetti-Galan 5-2 | ATP Napoli 2022 in DIRETTA | l’azzurro servirà a breve per il primo set

Leggi su oasport

(Di venerdì 21 ottobre 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADI BERRETTINI-DANIEL (2° MATCH DALLE 11.00) 0-15 Sbaglia l’approccio a rete, punto per. 5-2tiene il suo turno di servizio in maniera autorevole. Potrà più tardi provare a servire per il set. 40-0 Si perde sul fondo del campo il tentativo di dritto di. 30-0 La prima difa malissimo al rivale che non riesce a rispondere in modo preciso. 15-0gestisce bene ilpunto di questo turno di servizio risolvendo la cosa con un dritto vincente in avanzamento. 4-2tiene il suo turno di servizio senza particolari problemi. 40-15 Ace di. 30-15 ...