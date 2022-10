Le donne anziane sono le vittime di una violenza silenziosa e sommersa

Leggi su dilei

(Di venerdì 21 ottobre 2022) Tramite la risoluzione numero 54/134 del 17 dicembre del 1999 veniva istituita dall’Assemblea generale delle Nazioni Unite la Giornata internazionale dellacontro leche cade ogni 25 novembre. Eppure, per quanto prezioso sia questo traguardo, basta guardarsi intorno per scoprire che non basta una sola giornata per annullare tutte quelle violenze che, ogni giorno, vengono perpetuate ai danni dellefisiche ed emotive,violente e a sfondo sessuale, a volteanche mortali. Eppure all’interno di questo fenomeno, dilagante e dilaniante, ce n’è un altro di cui si parla ancora troppo poco. È silenzioso, ma drammatico ed è quello che vede lecome ledi una duplice ...