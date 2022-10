Koopmeiners | 'Atalanta da scudetto | Scalvini e Okoli mi fanno sentire vecchio! Sul mercato'

Guardi Teune vedi l'. Giovane, in controllo, duttile, umile ma con il cielo come tetto, il 24enne olandese incarna alla perfezione lo spirito delle 'simpatiche canaglie' nerazzurre. Koop si ...... proprio al posto di Hojlund, Zapata ha accompagnato Lookman , Boga (e poi Vorlicky ) e... di Zapata verso la miglior condizione e di Hojlund verso il Mondiale, l'è spettatrice ...La Lazio domenica pomeriggio sarà ospite dell'Atalanta al Gewiss Stadium ... In occasione della gara di domenica ha parlato Teun Koopmeiners, uno dei grandi protagonisti di questo inizio di campionato ...Il centrocampista olandese dell'Atalanta, Teun Koopmeiners ha dichiarato in un'intervista alla Gazzetta dello Sport: "Abbiamo pescato l’anno migliore per stare fuori dalle Coppe... Era una battuta, no ...