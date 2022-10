“Il mio bimbo potrebbe essere allergico al latte?”

(Di venerdì 21 ottobre 2022) Buongiorno dottoressa, sono la mamma di undi un mese e mezzo. Quasi da subito ha manifestato fortissime crisi di pianto inconsolabile, spesso accompagnate da addome molto teso. Aggiungo che durante le crisi ilrifiuta il seno (è allattato esclusivamente al seno e a richiesta). Per la pediatra vista l’ottima crescita si tratta di coliche e ha prescritto Micolin e Calmocolin, che però non sembrano aver risolto il problema: anzi le coliche sembrano aumentare di intensità e frequenza. Aggiungo che ilha da qualche giorno il corpo cosparso di puntini rossi che per la pediatra sono dovuti al sudore. Cercando però online ho letto dell’allergia alle proteine dele mi sono insospettita, visto che da piccola soffrivo di forte allergia ale a molti altri alimenti e vengo da una ...

Corriere Bergamo - Corriere della Sera

Caso Mark Caltagirone, il legale del finto Sebastian: "Genitori dilaniati"/ "Strascichi sul, ... 'che gli ho fatto pensare A me sempre, ogni volta che c'è unamico gay, mi dice 'tanto a te ...È un periodo complicato mamarito, il solito ottimista, ha detto che almeno adesso si è riunita ... 'Mi sono sentita oggettificata - ha raccontato - Mi trattavano come una ''', un termine che ... Umberto Guidoni, l’astronauta a Bergamo. «Lo spazio, il mio sogno da bimbo. Ma mi mancava il caffè» Il Corriere della Sera si impegna quotidianamente a fornirti informazione di qualità attraverso il lavoro di centinaia di giornalisti, grafici e tecnici. Per garantire un'informazione li ...L’uomo che scorteccia le parole come pochi, che tributò Fenoglio come nessuno e che per decenni ha tenuto insieme punk, ascesi, militanza, rivoluzione e poesia in musica, se ne sta nella sua Cerreto A ...