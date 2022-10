Gubbio | la cena a base di pesce diventa virale | “Scene apocalittiche”

Leggi su tvzap

(Di venerdì 21 ottobre 2022) Aunadifinisce male per una comitiva di circa 40 persone che sono rimaste intossicate. La vicenda ètaattraverso il classico passaparola via social e WhatsApp. “”, si sente in alcuni audio diffusi. Tra i primi a riportare la notizia il ‘Corriere Adriatico’. Pare che i commensali si siano cibati anche di tonni pescati da loro stessi. Leggi anche l’articolo —> Terrore ad alta quota, 12 persone sono rimaste ferite: cos’è successo Si erano riuniti per unadi. Stiamo parlando di un gruppo di circa 40 persone, tutti membri di una società di pesca sportiva locale. Si erano dati appuntamento ...