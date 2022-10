Governo Meloni | Mattarella | “Tempi brevi grazie a esito chiaro elezioni”

(Di venerdì 21 ottobre 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoIl tempo per la formazione del nuovo“è stato breve, meno di un mese dalla data delle. E’ stato possibile per la chiarezza dell’elettorale ed è stato necessario procedere velocemente per le condizioni interne e internazionali che esigono unnella pienezza dei suoi compiti”. Così il Capo dello Stato, Sergio, dopo la lettura dei ministri del nuovoa guida Giorgiaha ringraziato l’esecutivo uscente e augurato “buon lavoro” al quello nuovo. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

Cosa significa ministro senza portafoglio La, poi, ha indicato anche i dieci ministri del suoche non hanno il portafoglio: anche stavolta, in ordine alfabetico, si tratta di Andrea ...Ilinizierà a svolgere il proprio lavoro da domani mattina, subito dopo il giuramento fissato per le ore 10. I ringraziamenti al presidente della Repubblica Si sono registrati fin da ...Solo altre quattro volte, e cioè con Pella, Leone I, Andreotti V, Berlusconi IV, il presidente del Consiglio incaricato ha bruciato i tempi per dare vita all'esecutivo ...