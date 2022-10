GF Vip 7 | Wilma Goich ancora contro Marco Bellavia | “Non mi è piaciuto”

Leggi su anticipazionitv

(Di venerdì 21 ottobre 2022) La puntata del Grande Fratello Vip 7 caratterizzata da una catarsi collettiva dopo il bullismo di cui il “branco” di gieffini ha reso vittimanon è servita a placare gli animi e a mettere una pietra sopra alla vicenda, come volevano gli autori. Dopo la puntata, infatti,si è detta umiliata dal confronto vis-a-vis con il conduttore di Bim Bum Bam, che è entrato nella Casa per guardare negli occhi i compagni che non lo hanno aiutato mentre stava male e anzi hanno accresciuto il suo malessere. Grande Fratello Vip 2022,sbotta nel post puntata: “mi ha umiliata!” “Mi sono sentita mitragliata. Se vieni in pace non puoi dire ‘io vi accuso tutti tranne due o tre persone’. No ragazzi non va bene” ha tuonato ...