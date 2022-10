Draghi | Ue stella polare | fonte di sicurezza | stabilità e pace

Dobbiamo tenerlo presente comepolare per il futuro, soprattutto in tempi difficili come questi". Lo ha detto il presidente del Consiglio Mario, a cui a Bruxelles i leader hanno ......comepolare per il futuro, soprattutto in tempi difficili come questi". - Un omaggio con tanto di videoclip quello tributato dai leader Ue al presidente del Consiglio uscente, Mario, ...Bruxelles, 21 ott. (askanews) - 'Tutti considerano l'Ue una fonte di sicurezza, stabilità e pace. Dobbiamo tenerlo presente come stella polare per ...Mario Draghi a Bruxelles: "Tutti considerano l'Ue una fonte di sicurezza, stabilità e pace. Dobbiamo tenerlo presente come stella polare per il futuro, soprattutto in tempi difficili come questi".