DIRETTA F1 | GP Stati Uniti 2022 LIVE | risultati FP2 ad Austin | aggiornamenti in tempo reale

(Di venerdì 21 ottobre 2022) Presentazione prove libere – Preview del weekend – Programma odierno in tv e streaming Buonasera amici di OA Sport e benvenuti alladella seconda sessione di prove libere del Gran Premio degli, valevole come diciannovesimo e quartultimo appuntamento stagionale del Mondiale di Formula Uno. Archiviato definitivamente a Suzuka il discorso legato all'assegnazione del titolo piloti in favore di Max Verstappen, il circus si trasferisce nel continente americano per un terzetto di gare in vista del gran finale ad Abu Dhabi. In Texas la Red Bull può chiudere i conti anche nel campionato costruttori e proverà a prolungare una sequenza di vittorie che dura ormai da 7 GP, mentre Ferrari e Mercedes andranno ...

C'è Carlos Sainz davanti a tutti al termine delle prove libere 1 del GP degli Usa . Lo spagnolo ha cominciato per il verso giusto il fine settimana texano, prendendosi la miglior prestazione davanti a ......