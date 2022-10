Come Hannibal Lecter | con la maschera | gli insulti di Giannini a Berlusconi

(Di venerdì 21 ottobre 2022) Guardagongolano. E i gongolanti sono Lilli Gruber e il suo ospite, Massimo. Siamo a Otto e Mezzo, la trasmissione de La7, la puntata è quella di giovedì 20 ottobre. Siamo alla vigilia del secondo giro di consultazioni al Quirinale: oggi, in mattinata, è attesa la delegazione del centrodestra unito. E dalla Gruber si parla delle tensioni che hanno caratterizzato i giorni di vigilia, tensioni che hanno trovato il loro apice con la diffusione dell'audio rubato di Silvio. Il caso, in un qualche modo, è rientrato: i tre leader di centrodestra saliranno insieme al Quirinale da Sergio Mattarella. Ma, hanno fatto sapere, parlerà soltanto Giorgia Meloni. E su questa circostanza ecco che, il direttore de La Stampa, maramaldeggia e sparge veleno. "Io aspetto lo spettacolo di domani - ...

Liberoquotidiano.it

'Presto ci sarà una scissione in Forza Italia'. Così Massimo Giannini a 'Otto e Mezzo', il talk politico di LA7. Durante la puntata di giovedì 20 ottobre, la conduttrice Lilli Gruber ha trattato l'...nacque il personaggio di Duccio "L'ho raccontato nel mio libro, "Manuale di sopravvivenza ... Sa che nel nostro Paese è vietato chiamare i figli Adolf Hitler,Lecter, Erin Brockovich e ... Otto e Mezzo, Giannini insulta Berlusconi: "Come Hannibal Lecter" “Presto ci sarà una scissione in Forza Italia”. Così Massimo Giannini a “Otto e Mezzo”, il talk politico di LA7. Durante la puntata di giovedì 20 ottobre, la conduttrice Lilli Gruber ha trattato l’arg ...Il servizio movimenta container da 40 piedi, via ferrovia, tra lo scalo della Lanterna e l’interporto patavino. Si parte con due viaggi la settimana ...