Abusivismo | immobile in zona vincolata demolito a Pompei

(Di venerdì 21 ottobre 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoTorre Annunziata (Na) – Avevano realizzato un manufatto abusivo di oltre 150 metri quadrati in un’area dove vi sono stringenti vincoli paesaggistici ed ambientali. Per questo motivo a(Napoli), in esecuzione di un ordine di demolizione emesso dal tribunale di Torre Annunziata si richiesta della Procura oplontina, si è proceduto alla demolizione di un manufatto abusivo con strutture portanti in cemento armato, di superficie pari a circa 153 mq ed un volume complessivo di 581 mc in via Casone. ‘‘L’esecuzione delle demolizioni delle costruzioni illecite disposte dall’autorità giudiziaria – spiegano dalla Procura di Torre Annunziata – rappresenta, per la tutela del territorio, uno strumento insostituibile sia in chiave repressiva, per il ripristino delle condizioni ambientali violate, sia in chiave preventiva, per l’efficacia ...