Truffa online una ragazza irpina | nei guai 40enne della provincia di Napoli

(Di giovedì 20 ottobre 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoI CarabinieriStazione di Paternopoli hanno denunciato alla competente Autorità Giudiziaria undiper “”. Nella circostanza, una giovane del posto, dovendo acquistare delle scarpe, è stata attratta da un’offerta oltremodo conveniente pubblicata su un noto social network. Ignara del raggiro in cui sarebbe incappata, ha effettuato l’acquisto pagando 100 euro mediante accredito su carta prepagata. Ricevuta la somma pattuita, il proponente non ha consegnato le calzature e si è reso irreperibile. Attraverso una serie di accertamenti i Carabinieri sono riusciti ad identificare il presuntotore che, alla luce delle evidenze emerse, è stato deferito in stato di libertà. L'articolo proviene da ...

