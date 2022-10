Spaccio di droga | due minori arrestati dai carabinieri

(Di giovedì 20 ottobre 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoCastello di Cisterna (Na) – Hanno 16 anni e sono incensurati ma sono statiper detenzione dia fini didaidella sezione operativa della Compagnia di Castello di Cisterna. I militari, impegnati in uno dei tanti servizi anti-serali all’interno del complesso popolare “Cisternina”, hanno notato i 2 ragazzi che passeggiavano e li hanno controllati. Uno dei due aveva 7 dosi di crack, 3 stecche di hashish e 2 dosi di cocaina. Laera pronta per essere venduta. L’altro ragazzo, invece, era in possesso di 215 euro ritenuti provento del reato. E’ stato tutto sequestrato. I 16enni sono statie trasferiti nel centro di prima accoglienza dei Colli Aminei. L'articolo proviene da ...

