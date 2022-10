Sampdoria-Ascoli 11-10 d c r | i blucerchiati passano il turno di Coppa Italia!

(Di giovedì 20 ottobre 2022) Al Ferraris, il match valido per il SecondodellaItalia 2022/2023 tra: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca live Allo stadio Ferraris,si affrontano nel match valido per il SecondodellaItalia 2022/23.2-2 MOVIOLA 1? Fischio d’inizio – Al via il match al Ferraris 10? Gol di Verre – Sabiri serve perfettamente il centrocampista dellache batte a rete e trova il vantaggio 21? Verre ci riprova – Conclusione dalla distanza del trequartista doriano, Guarna blocca senza troppi problemi 33? Gol di Collocolo – Imbucata di Botteghin per Collocolo che resiste alla carica di Murru e pareggia ...

Dopo l'1 - 1 dei tempi regolamentari, altri due gol ai supplementari ma sempre parità in, gara valida per i sedicesimi di Coppa Italia. Dopo le reti di Verre e Collocolo al termine ...Le probabili formazioni di(4 - 4 - 2): Contini; Conti, Amione, Colley, Murru; Pussetto, Villar, Vieira, Verre; Sabiri Quagliarella. Allenatore: Stankovic.(3 - 5 -...Roberto Mancini e Attilio Lombardo presenti al Ferraris in occasione di Sampdoria-Ascoli, match valevole per i sedicesimi di Coppa Italia Visita speciale per la Sampdoria in occasione del match contro ...GENOVA - L'Ascoli a Marassi per disputare la gara dei sedicesimi di Coppa Italia contro la Sampdoria. Si gioca alle ore 18 e la partita sarà trasmessa in diretta da Italia 1 ...