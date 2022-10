Roma | incidente sulla Colombo | travolge e uccide 19enne sul marciapiede

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di giovedì 20 ottobre 2022) Sembra non esserci fine e ogni giorno, purtroppo, una giovane vita viene spezzata. Chi sul lavoro, chi a bordo di auto o in sella a una moto. L’ultimo, in ordine di tempo, risale a questa notte,via: è qui che un ragazzo di appena 19 anni è stato travolto e ucciso da un’auto. Lui si trovava sulall’altezza di via Giustiniano Imperatore quando una vettura, totalmente fuori controllo, lo ha falciato. E non gli ha lasciato scampo.mortalePer cause da accertare, l’auto ha perso il controllo ed è finita sul. Prima ha sradicato un palo della segnaletica, poi ha investito il giovane, che si trovava lì, con un amico. Per il, purtroppo, l’impatto è stato violento ...