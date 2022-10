Price cap | vertice Ue a Bruxelles | intesa lontana | in crisi l' asse Parigi - Berlino

Ilsul gas, in una versione molto soft, potrà vedere la luce insieme al nuovo indice che sostituirà il Ttf, il principale mercato del gas in Europa con sede ad Amsterdam. Non sarà un Recovery ...I ventisette capi di Stato e di Governo si riuniranno oggi e domani questa volta, al contrario di Praga, dovranno arrivare a conclusioni concordate e approvate sul pacchetto ...A Bruxelles attesa per il consiglio europeo in programma oggi. Sul tavolo dei 27 la crisi energetica causata dal conflitto in Ucraina. Accordo sempre più lontano sul tetto al prezzo del gas russo ...La Commissione Ue non è riuscita ancora a concordare una posizione comune agli Stati membri. Si discuterà ancora nel vertice ...