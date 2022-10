Platek Spezia | «La mia passione per il calcio»

(Di giovedì 20 ottobre 2022) Philip, il presidente americano dello, ha raccontato al Corriere della Sera la suaper ile il buon momento della squadra ligure, virtualmente salva in Serie A e che ieri è approdata agli ottavi di Coppa Italia. GOTTI – «Gotti è un gentleman, è un insegnante con i giovani: fondamentale per alzare il livello»PER ILRECENTE? – «No, abbiamo radici croate e polacche e siamo cresciuti nel Bronx, con tanti vicini italiani: la cultura delha sempre fatto parte della nostra famiglia, io ho anche iniziato a giocare ma dopo due operazioni agli occhi e un problema al tendine d’Achille mia moglie mi ha fatto capire che non era il caso. Ho allenatoragazzi e ragazze e mio figlio fa lo stesso. La...

Corriere della Sera

- Com'è stato il suo primo impatto con loCalcio Il mio primo impatto è il motivo per cui ... - Cosa l'ha particolarmente attratta del progetto della famigliaCome abbiamo ampiamente ...Commenta per primo Eduardo Macia, nuovo Chief Football Officer dello, ha parlato in conferenza stampa di questa nuova avventura: 'Il mio primo impatto è il ...l'intera visione del Gruppo... Platek (Spezia), chi è l’americano che ha comprato il club Il presidente dello Spezia: «Siamo pratici: dobbiamo continuare a stare in A, allargare il marchio, diventare solidi e affidabili. Stiamo facendo un buon lavoro per competere con società ben più grand ...Spezia, i liguri sono in movimento e hanno i fari puntati sul mercato a centrocampo. Novità di mercato importanti per gli aquilotti dello Spezia. Il mercato invernale non e' ancora iniziato, ma la fam ...