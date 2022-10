LIVE Musetti-Djere 3-2 ATP Napoli 2022 in DIRETTA | il carrarino tiene il servizio

Leggi su oasport

(Di giovedì 20 ottobre 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA15-0 Splendido dritto in diagonale in corsa di. 3-3 Altro game a zero di Laslo. 40-0 Lunga la risposta di. 30-0 Prima vincente del serbo. 15-0 Trova l’incrocio delle lineecon il dritto in diagonale. 3-2ilLorenzo. 40-15 Lungo il dritto di. 30-15 Dritto in rete di. 30-0 In rete il tentativo di passante di. 15-0 Prima vincente di. 2-2 Lungo il rovescio di, anche il serboa 0 il. 40-0 Prima vincente di. 30-0 Lungo il dritto difensivo di ...