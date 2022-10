LIVE Berrettini-Carballes Baena 6-4 5-1 | ATP Napoli 2022 in DIRETTA | l’azzurro è in totale controllo del match

Leggi su oasport

(Di giovedì 20 ottobre 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA40-40 Devastante il passante di dritto di. 40-30 Straordinario rovescio lungolinea disulla spinta di. 30-30 Drittone terrificante e smorzata perfetta. 30-15 Risposta aggressiva e profonda di. 30-0 Servizio e smash a rimbalzo per lo spagnolo. 15-0 Non passa la difesa in slice di. 5-1. Buon turno da parte delche vede il traguardo. 40-30 Meraviglioso dritto in contropiede di. 30-30 Martella benecon il dritto, ma non chiude la stop volley. 30-15 Bassa la risposta di, colpisce male il dritto. 30-0 Ancora una prima ...