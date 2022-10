La Commissione Europea ci riprova | per affrontare l' inverno | i Paesi potranno fermare il mining di bitcoin

(Di giovedì 20 ottobre 2022) Il piano europeo descrive gli interventi per contrastare il cambiamento climatico e la dipendenza dal gas russo: gli Stati dovranno intervenire e, in caso di emergenza,completamente l'estrazione di criptovalute...

"Quello che ci attendiamo dal Consiglio Europeo è una guida politica", ha detto la presidente della, Ursula von der Leyen, rispetto a cosa si attenda sulle proposte sul price cap. ......con le consuete barricate dei Paesi frugali sul tetto al prezzo da un lato (sarebbe il caso una volta per tutte di smussarle) e sull'ormai atavico ritardo con cui troppo spesso la...Il vicepresidente del Consiglio di sicurezza russo Dmitri Medvedev attacca pesantemente su Telegram la presidente della Commissione Europea Ursula Von der Leyen, il cancelliere Olaf Scholz e ...La collaborazione Usa-Ue in ambito tech è stata al centro di un recente incontro a Bruxelles, in risposta all’aggressività della Cina, confermata dall’enfasi che Xi Jimping ha riservato all'argomento ...