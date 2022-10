Francesco Valdiserri | il 18enne travolto e ucciso a Roma

Leggi su nextquotidiano

(Di giovedì 20 ottobre 2022) Stava camminando lungo il marciapiede tra via Alessandro Severo e viale Cristoforo Colombo. A pochi passi da quella zona della capitale tra il quartiere Ostiense e quello della Garbatella. Poi, improvvisamente, una Suzuki Swift è piombata contro di lui. Un impatto che non ha lasciato scampo alche è morto poco dopo l’arrivo dei soccorsi. La vittima di questo tragico incidente avvenuto nella tarda serata di mercoledì a, figlio dei giornalisti de Il Corriere della Sera Lucae Paola Di Caro. La triste e dolorosa conferma è arrivata proprio dalla madre del giovane. Il miomeraviglioso non c’è più. Il mio bambino che aveva a cominciato a correre nella vita. Un’auto nella notte lo ha investito e non tornerà. Nulla più tornerà. Nulla ha ...