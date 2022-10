Drammatico incidente | perde la vita 18 enne di Roma Una tragedia

La Stampa

... scrive nell'introduzione al suo libro, in cui racconta il momento più, quando secondo i ... La sua dipendenza è diventata molto grave nel 1997, dopo unsu una moto d'acqua, in cui ...... scrive nell'introduzione al suo libro, in cui racconta il momento più, quando secondo i ... La sua dipendenza è diventata molto grave nel 1997, dopo unsu una moto d'acqua, in cui ... Stefano Viglione, trent’anni dopo il drammatico incidente stradale: “Così mi sono ripreso la mia vita” Il giovane, di 19 anni, si trovava sul marciapiede ed è stato travolto da un automobile in via Cristoforo Colombo ...di Maurizio Troccoli e Chiara Fabrizi «Vivo per dargli giustizia». Così la mamma di Samuel Cuffaro, morto a 19 anni nell'esplosione del 7 maggio 2021 del laboratorio di Gubbio in cui si lavorava canna ...