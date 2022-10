Consultazioni | Conte | ' opposizione unitaria non è in ordine cose in questo momento'

Leggi su liberoquotidiano

(Di giovedì 20 ottobre 2022) Roma, 20 ott. (Adnkronos) - "Un'non è nell'dellein. Il Pd farà il suo congresso e noi faremo le nostre battaglie di. Immagino che potranno esserci molti passaggi in cui potremo ritrovarci insieme ma non èil tempo di coordinare a tavole l'e istituire una cabina di regia coordinata e permanente". Così Giuseppeal Quirinale con la delegazione M5S per le