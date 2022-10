Berlusconi | ora anche gli Usa reagiscono | Parliamo solo con Giorgia

(Di giovedì 20 ottobre 2022) Prima sono stati gli appunti suMeloni e la pessima figura sull'elezione al Senato di Ignazio La Russa; poi “il migliore amico Putin, con cui sto riallacciando i rapporti” e le venti bottiglie di vodka ricevute dallo zar per il compleanno; poi “l'uomo dilavora a Mediaset”; e infine, “la Meloni ha detto di sì alla Casellati come ministro della Giustizia”. C'è chi ha definito le ultime dichiarazioni di Silviouno show, chi è saltato sulla sedia. Soprattutto Antonio Tajani, coordinatore di Forza Italia e ministro degli Esteri in pectore e da sempre atlantista, che ora vede la Farnesina meno vicina. Dopo aver scompaginato i piani della futura premier, il Cav ha sconcertatole cancellerie occidentali: un'autorevole fonte diplomatica statunitense, vicina a Joe Biden, ha definito “orribili” ...

... grazie alla cura Palladino subentrato a Stroppa, Pessina e compagnihanno cinque punti più del ... 'Minimo', però, è un termine che non è mai piaciuto ae Galliani, abituati a puntare ..." L'instabilità politica che era solita marchiare l'Italiaha infettato a pieno il Regno Unito. ... E ancora, un altro paragone con l'Italia: " Silvioè stato rimosso dal potere in Italia ...Lupi: “Berlusconi, da fondatore del centrodestra, deve prendere atto che ora la leader è Giorgia Meloni” “Domani, in occasione delle consultazioni al Quirinale, parlerà Giorgia Meloni, altrimenti non ...Comunque vada sarà un successo. Per il Monza, almeno. E quindi per Silvio Berlusconi e Adriano Galliani, l’unica coppia che non è mai scoppiata negli ultimi trentasei anni, e otto mesi esatti oggi, de ...