Banchero | è subito show | 27 punti Ma i Magic cedono a Detroit

(Di giovedì 20 ottobre 2022) Esordio Nba davvero positivo per Paolo, New Orleans domina Brooklyn mentre Phoenix ha la meglio su Dallas.Pistons - Orlando113 - 109 — Paolosi presenta alla grande ...

Virgilio Sport

'Avrei potuto fare meglio - non si accontenta- ma non mi posso lamentare di come ho giocato'. Trascinati da Paoloi Magic partono alla grande ma devono subire il ritorno dei ...Eccellente debutto di Paolonella sconfitta di Orlando a Detroit, un minuto in campo per ... che ritrovano Zion Williamson dopo più di un anno e mettonoin chiaro i rapporti di forza ... NBA, subito Steph Curry e Tatum: stanotte è l’ora di Paolo Banchero