(Di mercoledì 19 ottobre 2022) Martinasfiderà Katerinanel secondo turno del Wta 1000 di. La giocatrice azzurra ha debuttato in Messico con una vittoria ai danni della lucky loser Hibino e ora mette nel mirino il terzo turno. L’obiettivo è infatti chiudere la stagione nel migliore dei modi ed ottenere altri punti importanti in ottica ranking. La sua avversaria sarà la ceca, capace di sconfiggere all’esordio la più quotata Haddad Maia. Secondo i bookmakers sarà proprio lei a partire favorita, anche in virtù della recente vittoria nell’unico precedente di Portorose. PROGRAMMA DEL TORNEO TABELLONE MONTEPREMIscenderanno in campo nella giornata di mercoledì 19 ottobre come secondo match dalle ore 18:00 italiane (al termine di ...

SPORTFACE.IT

... Osorio vs Bouzkova A seguire: Tomljanovic vs (13) Keys CACHA 1 A partire dalle ore 18 italiane: (14) Collins vs Frech A seguire:vs...6 - 4 6 - 2 Ajla Tomljanovic batte Fernanda Contreras Gómez 6 - 2 6 - 1 Magda Linette contro Madison Keys oggi Beatriz Haddad Maia contro Katerina Siniaková oggi Shelby Rogers contro Martina... Trevisan-Siniakova in tv: orario, canale e diretta streaming Wta Guadalajara 2022 Il programma, gli orari e l'ordine di gioco del torneo Wta di Guadalajara 2022 per quanto riguarda la giornata di mercoledì 19 ottobre ...Fourth-seeded Maria Sakkari of Greece, battling to make the season-ending WTA Finals, earned a 6-4, 6-4 victory over Ukraine's Marta Kostyuk on Tuesday in the second round of the Guadalajara (Mexico) ...