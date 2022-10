Racale | precipita dal balcone mentre fa le pulizie | 70enne in coma Ricoverata al Vito Fazzi

Leggi su noinotizie

(Di mercoledì 19 ottobre 2022)stava pulendo i vetri neldi casa, salendo sulla scala ha perso l’equilibrio per cause da dettagliare ed è andata giù. Volo da sei metri di altezza per una donna di 70 anni di. Trasportata all’ospedale “” di Lecce dopo il gravissimo incidente domestico è in. Ne dà notizia Quotidiano. L'articolodalfa lein al "" proviene da Noi Notizie..