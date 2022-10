Questo SMS ti svuota il conto | la truffa che sta piegando l’Italia

Leggi su chenews

(Di mercoledì 19 ottobre 2022) Gli hacker sono sempre in azione. Questa volta stanno colpendo con un particolare SMS. Lasta facendo sempre più vittime. Vediamo tutti i dettagli e come difendersi. La tecnologia ha dato vita a tantissime situazioni. Come avviene spesso, però, non sempre tali situazioni sono positive. Gli svantaggi possono essere tanti e possono comportare risvolti a dir poco negativi. Come, ad esempio, cadere in unainnescata dai ladri informatici. Fonte Foto CanvaLe frodi in rete sono tantissime. Gli hacker si aggiornano costantemente per trovare sempre il modo di mettere in difficoltà i vari utenti. Loro hanno come obiettivo lomento del. Per tale ragione mettono in atto forme di ricatto oppure tramite unaclassica. Incaso, un particolare ...