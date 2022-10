Orrore in Iran | 16enne uccisa a botte per non aver cantato l’inno di Khamenei Altre ragazze picchiate e arrestate

... gli Shahed - 136, i droni suicidi, sono diventati il terrore degli ucraini Portanoe molti ... acquisito da Mosca dalla Repubblica islamica d'la scorsa estate, classificati come 'munizioni ...Non vi fa venire il voltastomaco sapere cosa ha fatto il vostro governo in Afghanistan,, Iraq ... né milioni di lettere ai giornali per esprimere il vostroo la vostra disapprovazione. Al ...Nuovo orrore in Iran. Una 16enne stata uccisa di botte per essersi rifiutata di cantare un inno pro-Khamenei. A riferirlo e' stato il Coordinating Council of Iranian Teachers' Trade Associations, cita ...Proteste e orrore. Non si ferma l'onda di morti politici in Iran. L'ultima vittima è Asra Panahi, una studentessa di 16 anni, picchiata in classe dalla polizia per ...