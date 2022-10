L’Università italiana crolla | deve scappare il morto? | A Cagliari tragedia ad un passo

Leggi su periodicoitaliano

(Di mercoledì 19 ottobre 2022) Il crollo dell’aula magna agetta luce sullo status quo dell’edilizia scolastica e universitaria. Di chi sono le colpe di tanta incuria? Che ruolo hanno gli Atenei e quale lo Stato? E soprattutto, bisognerà attendere laper intervenire attivamente sulle strutture di formazione? Unascampata quella che sarebbe potuta avvenire aldi, dove alle ore 22 ieri è collassato su sé stesso l’edificio dell’Aula Magna dell’ex facoltà di Geologia, nel complesso di Magistero in via Trentino. (Vigili del Fuoco)Sul posto i Vigili del Fuoco, che anche attraverso l’ausilio di droni hanno setacciato l’area per scongiurare che fossero rimaste intrappolate persone sotto le macerie. L’edificio di due piani, utilizzato dal Corso di Laurea di Lingue, fino a poche ...