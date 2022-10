Inter | Cottarelli | “Giusto che Suning provi a vendere | la mancanza di risorse è un problema”

(Di mercoledì 19 ottobre 2022) Sulle colonne del Corriere della Sera, il noto economista e tifoso dell’Carloha parlato del futuro del club nerazzurro, ufficialmente in vendita: “Non mi stupisce cheabbia incaricato due banche prestigiosi di cercare compratori per il club. Se mancano lenon è facile mantenere la squadra competitiva e trattenere i migliori giocatori. I due ad stanno facendo un lavoro fantastico, ma il granderesta. Mi auguro che la vendita dell’comporti un’iniezione di capitale per dare solidità” ha spiegato, promotore del progetto dell’azionariato popolare applicato al calcio. SportFace.

Commenta per primo Carlodice la sua sulle voci relative al possibile cambio di proprietà all'. L'economista, promotore del progetto (lanciato ma mai decollato) dell'azionariato popolare con InterSpac , ha ...... Carloè intervenuto nel dibattito attorno all'idea che l'venga messa in vendita a breve, dichiarandosene convinto. Sul Corriere della Sera ha negato che la società sia alla ricerca .Cessione Inter, azionariato e non solo. Carlo Cottarelli, economista e ideatore di Interspac, azionariato popolare mai andato in porto, ha parlato al Corriere della Sera della situazione del club ...Cottarelli: 'Zhang deve vendere l'Inter, ecco perché non ci sono alternative. Sì all'azionariato popolare' del 19/10/2022 alle 09:30 Carlo Cottarelli dice la sua sulle voci relative al possibile cambi ...